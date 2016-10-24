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الجيش العراقى يقتحم قرية "كرمليس" ذات الغالبية المسيحية شرق مدينة الموصل

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الجيش العراقى يقتحم قرية "كرمليس" ذات الغالبية المسيحية شرق مدينة الموصل الجيش العراقى يقتحم قرية "كرمليس" ذات الغالبية المسيحية شرق مدينة الموصل

>بغداد (أ ش أ)

اقتحمت قوات الجيش العراقى قرية "كرمليس" شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التى كانت تسكنها أغلبية مسيحية قبل نزوحهم بعد اجتياح تنظيم داعش الإرهابى للموصل فى يونيو 2014.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوات الفرقة التاسعة بالجيش دخلت الناحية بعد احكام تطويقها وتقوم بتمشيطها لتطهيرها من مسلحى داعش.

وكرمليس قرية ترتبط إدارياً بناحية "برطلة" التابعة لقضاء الحمدانية وتبعد 28 كيلومترا عن مدينة الموصل، وهى مقامة فوق هضبة تحيط بها تلال كثيرة كانت فيما مضى مع كرمليس مدينة آشورية واحدة قديما.

على صعيد آخر، ارتفع عدد النازحين منذ بدء عمليات تحرير الموصل من داعش إلى 3802 نازح .. وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع بوزارة الهجرة والمهجرين ضياء صلال أن الفرق التى شكلتها الوزارة مستمرة فى إجلاء ونقل العوائل النازحة من المناطق التى يجرى تحريرها إلى مخيمات الوزارة وتوزيع مساعدات إغاثية عاجلة غذائية وصحية ومنزلية عليهم.

وأضاف أن فرق الوزارة قامت أمس بإجلاء ونقل 452 نازحا من محورى بعشيقة والقيارة، ونقلت 54 نازحا من منطقة ناوران التابعة إلى ناحية بعشيقة بالمحور الشمالى للعمليات، وتم ايصالهم إلى مخيم "زيلكان" فى قضاء الشيخان، وتم نقل 398 نازحا من ناحية القيارة جنوب الموصل.


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