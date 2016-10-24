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مصدر بأمن القليوبية:مداهمة 4 بؤر إجرامية للبحث عن قتلة قائد الفرقة التاسعة

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مصدر بأمن القليوبية:مداهمة 4 بؤر إجرامية للبحث عن قتلة قائد الفرقة التاسعة مصدر بأمن القليوبية:مداهمة 4 بؤر إجرامية للبحث عن قتلة قائد الفرقة التاسعة

أكد مصدر بمديرية أمن القليوبية، أن عمليات البحث عن المتهمين بتنفيذ العملية الإرهابية فى مدينة العبور، والتى أسفرت عن استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة المدرعة، تجرى على قدم وساق.

 

وقال إن المديرية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقطاع مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى استهدفت 4 بؤر إجرامية لعرب العبور والخانكة والخصوص والسلام للبحث عن مرتكبى واقعة مقتل العميد رجائى.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط 11 عاطلا من االخارجين على القانون بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية ، وجار مناقشة المقبوض عليهم للوقوف على نشاطهم الإجرامى ، مؤكدا أن التحريات الأولية أكدت عدم تورطهم أو معرفتهم باى معلومات عن المتهمين بقتل العميد "عادل رجائى".

 

وأوضح المصدر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية يشرف بنفسة على فريق البحث وخطط الإدارات البحثية لسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمات.

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