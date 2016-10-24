أبو الغيط يترأس اجتماعا ثلاثيا حول سبل دعم عملية التسوية فى ليبيا

تستضيف جامعة الدول العربية غدا الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا هاما برئاسة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، حول سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنزانى الأسبق "جاكايا كيكويتى" الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى إلى ليبيا، و"مارتن كوبلر" الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية فى ليبيا.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام الجامعة بأن هذا الاجتماع يهدف فى المقام الأول إلى توحيد وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والأممية الرامية إلى تشجيع الحوار السياسى بين كافة الأطراف الليبية وتأمين الدعم الدولى والإقليمى اللازم لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التى نص عليها الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى الصخيرات وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع الثلاثى يأتى أيضا فى إطار متابعة النتائج التى توافقت عليها الدول والمنظمات العربية والغربية والإقليمية التى شاركت فى الاجتماع الوزارى الذى عقد حول ليبيا يوم 22 سبتمبر الماضى على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحالية الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، كما يأتى للبناء على ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا الذى عقد فى العاصمة النيجيرية نيامى يوم 19 أكتوبر 2016 والذى شاركت فيه جامعة الدول العربية بوفد عالى المستوى.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الأمين العام والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقى والممثل الأممى الخاص سوف يصدرون بيانا مشتركا عقب اجتماعهم يحدد سبل الارتقاء بمستوى التنسيق القائم بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة حول الملف الليبى، وسيكون بمثابة خريطة طريق لتحركات واتصالات المنظمات الثلاثة فى المرحلة المقبلة لتشجيع جهود تحقيق الوفاق الوطنى فى البلاد، وهى الجهود التى تعتزم الجامعة العربية الاضطلاع بدور رئيسى فيها، وخاصة مع قيام الأمين العام بتسمية ممثله الخاص الجديد إلى ليبيا على النحو الذى أقره اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة فى 8 سبتمبر الماضى.