أهالي إحدى القرى بالدقهلية يبنون مقابر على أرض مخصصة لمحطة صرف صحى

حرر رئيس الوحدة المحلية بشبراويش التابعة لمركز اجاج بمحافظة الدقهلية محضر ضد عدد من أهالي القرية لبناءهم مقابر على أرض مخصصة لمحطة صرف صحى.

وتلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بتحرير علاء ش. ع. 52 سنه رئيس الوحدة المحلية بشبراويش التابعة لمركز اجا ، محضر ضد أهالي القرية اتهمهم فيه ببناء مقابر على مساحة 3 قراريط من إجمالي مساحة فدانين كانت مخصصة لبناء محطة صرف صحي عليها لخدمة 5 قري مجاورة للمنطقة، وحل مشكلة الصرف الصحي للأهالى ، حيث تم شراء تلك المساحة بتبرع من الأهالي لإنشاء المشروع ، وصدرت التراخيص اللازمة له.

ونشبت مشادات بين أهالي القرية، ورئيس الوحدة المحلية ، فيما حضر أحد المستشارين من أهالي القرية وقدم أوراقا تفيد بموافقة الجهات المختصة لإقامة المقابر بالمنطقة ، و تم تعيين حراسة على تلك المباني لحين عرض الاوراق على محافظ الاقليم والبت فى صحته