توزيع 446 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بأسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من توزيع 276 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية والإسكان منخفضة التكاليف وجاري إجراء قرعة علنية لتوزيع 170 وحدة سكنية بقرية المنشأة الكبري التابعة لمركز ومدينة القوصية بلغت تكلفتهم الإجمالية، حسبما كشف المحافظ فى بيان له اليوم الاثنين، حوالي 19 مليون و714 ألف جنيه.

وشدد المحافظ فى بيانه علي مراعاة المواطن البسيط وتوفير سبل الراحة والقضاء علي مشكلة التكدس السكاني وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، فيما قالت المهندسة إيمان حمدى مدير إدارة الإسكان الاقتصادى بأسيوط، أنه تم الانتهاء من توزيع 48 وحدة سكنية بقرية درنكة بمركز ومدينة أسيوط بتكلفة إجمالية بلغت مليون و8 آلاف جنيه مشيرة إلي أن الوحدات مقسمة إلي عمارتين كإسكان منخفض التكاليف.

وأضافت انه تم الانتهاء من توزيع 160 وحدة سكنية بمركز ومدينة الفتح بتكلفة 7 ملايين جنيها و520 ألف مع مراعاة الحالة الاجتماعية للمتقدمين وتم توزيعها بمنتهي الشفافية والوضوح وفقا للقواعد والمعايير.

وبالنسبة إلي مركز ومدينة أبنوب تم توزيع 68 وحدة بقرية المعابدة بتكلفة 3 ملايين و196 ألف جنيه بالإضافة إلي أنه تم إدراج حوالي 2055 متقدم من ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي الذين سبق تقديم أوراقهم منذ عام 2005 حتي 2008 موضحة أنه تم توفير وحدات سكنية لهم بإسكندرية التحرير التابعة لقرية منقباد.