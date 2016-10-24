ضبط 465 قضية تموينية و 69 طن سكر و81 طن أرز بأسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والصحة لمحاربة المتلاعبين بالأسعار ومكافحة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

كانت مديرية التموين بأسيوط قد تمكنت من ضبط 465قضية تموينية لقضايا اتجار في السلع المختلفة بكافة مراكز وقرى المحافظة والتي تضمنت محاضر ما بين عدم الاعلان عن الأسعار ، وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن ، وعدم وجود لوحة اعلان عن الأسعار، وعدم الاعلان عن المقررات التموينية ، وعدم حمل شهادة صحية فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق ، واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأوضح صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط 81طن و431كيلو أرز ناقص الوزن ، و69طن و379كيلو سكر ، وطن و140كيلو دقيق بلدي و 690علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء وبأزيد من السعر المقرر لها بغية التربح غير المشروع فضلاً عن ضبط 73كيلو كبدة ولحوم ومشتقاتها و20كيلو سمك بلطي غير صالحة للاستخدام الآدمي مضيفاً إنه تم ضبط 1747 زجاجة زيت تمويني مدعم و34عدد سلع غذائية منتهية الصلاحية ، و360كيلو سلع ما بين (شاي وجبنة رومي وعدس وفول مجروش) و18زجاجة خل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي فضلاً عن ضبط 78 ألبان أطفال وأدوية وآخرى بيطرية منتهية الصلاحية و 15لتر سولار مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حق المواطن في الحصول على السلع المختلفة والمتاجرين بصحته وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما قال أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط انه تم تحرير 48 قرار ازالة لتعديات على أراضي زراعية وتحرير 35 مخالفة اشغالات بقرى المركز وذلك خلال اسبوع تنفيذا للكتاب الدورى رقم 29 لسنة 2015 للقضاء على سلبيات التعدى على الاراضى الزراعية وتراكم القمامة والاشغالات .

وأشار عبد السلام الى ان قرارات الازالة تضمنت تحرير 25 قرار ازالة لمخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008 ورفع 625 طن قمامة من قرى المعابدة وبنى محمديات وبنى ابراهيم والحمام ومدينة أبنوب .

وأضاف رئيس المركز ان المنافذ التسويقية لبيع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة مستمرة فى عملها تحت اشراف الرقابة التموينية وبلغ عددها 6 منافذ بقرى المركز المختلفة لتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بالاضافة الى توفير احتياجات المواطنين من السكر.