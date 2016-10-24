غير لون أسنانك وشكل ابتسامتك بالكمبيوتر.. وانسَ آثار القهوة والتدخين

الابتسامة الجميلة تجعلك تثق فى نفسك ، والأسنان البيضاء الجملية هى التى تجعل ابتسامتك جميلة، وإذا فقدت لون أسنانك الابيض نتيجة التدخين، أو الشاى أو القهوة ، ستفقد بريقها ،وبالتالى ستفقد ثقتك بنفسك، توصل أطباء الأسنان لتقنية جديدة تعتمد على الكمبيوتر لاختيار البسمة التى تناسب شخصيتك واختيار لون أسنانك .

أشار الدكتور طارق صلاح أستاذ التركيبات الثابتة وتجميل الأسنان بطب أسنان عين شمس ،ورئيس قسم التركيبات الثابتة خلال مؤتمر طب أسنان عين شمس والذى أختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة ، إلى تجميل الأسنان واستخدام التقنيات الحديثة لتصميم الابتسامة من تصوير وتصميم رقمى وإنتاج التركيبات المتنوعة عن طريق الكمبيوتر بدقة عالية تحاكى الأسنان الطبيعية.

وقال إن التقنية الحديثة تتم من خلال إجراء مسح للفكين والوجه لإخراج صورة ثلاثية الأبعاد تمكننا من عمل تحليل كامل لشكل الأسنان والوجه ،وبالتالى تصميم الابتسامة المثالية الطبيعية للمريض، موضحا أن ذلك يعتمد على المسح الضوئى والآشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد مع الأجهزة الحديثة" الكاد كام " ،والتى تقوم بتصنيع التركيبات النهائية بمختلف أنواعها وألوانها بمقاسات دقيقة ، تتيح للشخص اختيار لون الأسنان وشكل الابتسامة.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مركز "الكاد كام" الرقمى بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، والذى سيشمل أحدث الأجهزة الرقمية لتصميم وتصنيع تركيبات الأسنان التجميلية، وذلك بداية شهر نوفمبر المقبل ، لخدمة المجتمع والمرضى بأسعار مقبولة، موضحا أنه قد تكون أقل من العيادات الخاصة بنسبة 50 %، وهى مجهزة لإصلاح الأسنان والحصول على أسنان طبيعية.