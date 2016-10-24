عرض جثة مدرس انتحر بالسويس على الطب الشرعى

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس عرض جثة مدرس انتحر داخل منزله على الطب الشرعى.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، بلاغا بالعثور على أحمد عبد المولى مدرس داخل شقته بالبرج السكنى الدلال، معلقا من رقبته بحبل بدولاب غرفة النوم.

وانتقل إلى موقع الحادث العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية واستمع إلى أقوال زوجة المتوفى وأفراد أسرته.

وقال مصدر أمنى، إن شهادة الشهود تؤكد أن المتوفى كان يعانى من اكتئاب منذ فترة، وأنه كان وحده فى المنزل وقت انتحاره.

وأوضحت التحريات المبدئية، أن المدرس كان أخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم وكان يعمل فى نفس الوقت بالتجارة.