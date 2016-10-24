أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

عرض جثة مدرس انتحر بالسويس على الطب الشرعى

Google+ Print
عرض جثة مدرس انتحر بالسويس على الطب الشرعى عرض جثة مدرس انتحر بالسويس على الطب الشرعى

>السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس عرض جثة مدرس انتحر داخل منزله على الطب الشرعى.

 

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، بلاغا بالعثور على أحمد عبد المولى مدرس داخل شقته بالبرج السكنى الدلال، معلقا من رقبته بحبل بدولاب غرفة النوم.

 

وانتقل إلى موقع الحادث العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية واستمع إلى أقوال زوجة المتوفى وأفراد أسرته.

 

وقال مصدر أمنى، إن شهادة الشهود تؤكد أن المتوفى كان يعانى من اكتئاب منذ فترة، وأنه كان وحده فى المنزل وقت انتحاره.

 

وأوضحت التحريات المبدئية، أن المدرس كان أخصائى اجتماعى بالتربية والتعليم وكان يعمل فى نفس الوقت بالتجارة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365