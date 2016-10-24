القبض على مشعوذ يدعى قدرته على استخراج الكنوز من باطن الأرض فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية فى المنيا، من إلقاء القبض على مشعوذ أوهم المواطنين بقدرته على استخراج الكنوز من باطن الأرض.

تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود معلومات لمباحث الآداب العامة، بممارسة شخص يدعى "حامد.ر" 44 سنة، وشهرته الشيخ حامد، مقيم بمركز المنيا، لأعمال السحر والشعوذة والدجل بغرض التربح.

وتبين من التحريات الأولية قيام المذكور بممارسة أعمال الشعوذة والدجل والنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم أنه معالج روحانى وقادر على تسخير الجن لعلاجهم من الأمراض واستخراج كنوز الأرض.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل، وهى 8 زجاجات ماء ورد، 9 زجاجات زيت زيتون، 5 زجاجة مسك، 2 بوتادين مطهر، زجاجة كحول مطهر، 7 دفاتر على شكل روشتة طبية، 9 أكياس أعشاب مختلفة، مجموعة من أوراق الطلاسم، مجموعة من المستحضرات الطبية، قايش يستخدمه لضرب ضحاياه وإيهامهم بأنه يستخرج الجن من جسدهم.

كما تم ضبط مبلغ مالى قدرة ثلاثين ألف جنيه مصرى من متحصلات نشاطه الأثم، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.