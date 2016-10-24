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وزير الخارجية الإسبانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

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وزير الخارجية الإسبانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى وزير الخارجية الإسبانى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسى

>كتب محمود عبد الغنى

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين " خوسيه مانويل مارجايو" وزير الخارجية والتعاون الإسبانى متوجها على رأس وفد بطائرة خاصة إلى العراق بعد زيارة لمصر استغرقت ثلاثة أيام استقبله خلالها الرئيس "عبدالفتاح السيسى".

وكان  " مارجايو"  قد التقى خلال زيارته عدد من كبار المسئولين والشخصيات، من بينهم "سامح شكرى" وزير الخارجية و"أحمد أبوالغيط" أمين عام جامعة الدول العربية ، وبحث معه دعم علاقات التعاون بين جامعة الدول العربية وإسبانيا إلى جانب بحث آخر تطورات الوضع فى المنطقة، خاصة الأزمات فى سوريا وليبيا واليمن وعملية السلام ومواجهة التنظيمات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.

 

 


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