اتحاد المعلمين بدمياط ينتقد انتداب معلمى "الإنجليزى" لسد عجز رياض الأطفال

وجه محمد الطلخاوى رئيس اتحاد المعلمين المصريين بدمياط رسالة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط يطالبه بمراجعة قرارات توجية اللغة الإنجليزية بتعليم دمياط فيما يخص قيام توجيه اللغة الإنجليزية مؤخرا وفى سابقة هى الأولى من نوعها بندب مدرسين من مختلف المدارس لسد العجز فى مرحلة رياض الأطفال بما يعد مخالفة جسيمة لقانون 155.

وأضاف رئيس الاتحاد فى بيان أنه من المعلوم أن مرحلة رياض الأطفال ليست إلزامية فكيف يفتتحون فصولا بلا معلمات رياض أطفال وكيف يسد عجز من الإلزامى أو من توجيه إلى توجيه آخر.