"اليوم السابع" يشرح طرق الحصول على قطعة أرض بمشروع الـ1.5مليون فدان

ينشر "اليوم السابع"عددا من الإجراءات والقواعد والشروط المطلوبة، لكيفية الحصول على قطعة أرض لشباب الخريجين والمستثمرين فى مشروع الـ1.5 مليون فدان، التى تبدأ الحكومة ممثلة فى شركة الريف المصرى الجديد، غدا، الثلاثاء، طرح كراسات شروط لـ 500 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى للمشروع ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستصلاح 4 ملايين فدان.

1- طرح الـ500 ألف فدان بـ4 مناطق هى الفرافرة القديمة، وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، وبمنطقة توشكى، بنظام القرعة العلنية للشباب وصغار المزارعين، بنظام التمليك فى صورة أسهم غير قابلة للبيع.

2 - يشترط على المتقدم أن يكون مصرى الأبويين وصحيفته الجنائية ليس لها أى سوابق، وأن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

3- أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

4- ألا تزيد ملكيته من الأراضى الصحراوية إضافة إلى المساحة الراغب فى شرائها على الحد الأقصى الجائز تملكه وفقا لأحكام القانون رقم 143 سنة 1981.

5- ألا يكون من العاملين الذين تتصل أعمال وظيفتهم بالأراضى المعروضة للبيع.

6- الأوراق المطلوبة للحجز.. شهادة الموقف من التجنيد.

7- شهادة الميلاد، وشهادة المؤهل الدراسى.

8- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى على الوجهين.

9- ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

10- طرح كراسات الشروط بكل فروع بنك التعمير الإسكان بمحافظات الجمهورية.

11- سعر كراسة الشروط 5 آلاف جنيه.

12- الذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استرداد كامل ما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية.

13- فى حالة عدم سحب كراسة الشروط يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح المقبل.

14 - ضمن شروط الطرح لصغار المزارعين والشباب، تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فردا، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدانا، بواقع 10 أفدنة لكل شاب، وحد أقصى 20 فدانا للفرد بإجمالى 10 أفراد، تكون ملكيتها بأسهم فى الشركة المكونة، لعدم منع تفتيت الملكية الزراعية.

15 – يتم توقيع عقود مبدئية مع كل من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب.

16- فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أو عدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد.

17- الطرح الأول للأراضى يتضمن 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 آلاف فى توشكى، وسيتم استكمال باقى المساحات بمختلف المناطق الثلاث.

18- تحديد سعر الفدان بواقع 45 ألف جنيه لصغار المزارعين والشباب شاملة البنية الأساسية.

19- تحديد سعر 65 ألف جنيه للمستثمرين مع البنية، و30 ألف جنيه للفدان بدون بنية أساسية، وذلك فى "الفرافرة"، و25 ألف جنيه بتوشكى، مع تحديد سعر يتراوح بين 20 ألفا و18 ألف جنيه للفدان فى منطقة المغرة شاملا البئر.

20- يتم تخصيص 10% من المساحات التى يتم تخصيصها للشباب وصغار المزارعين لإقامة مشروعات ترتبط بالنشاط الزراعى لهذه المساحات أو لخدمة النشاط الزراعى.

21- دفع 15% من قيمة الأراضى المطروحة، منها 5% دفعة مقدمة، و10% عند رسو القرعة مباشرة عقب تحديد القرعة.

22- خصم قيمة كراسة الشروط البالغة 5 آلاف جنيه من إجمالى الـ15%، وأن تكون ملكية الأراضى فى صورة أسهم غير قابلة للبيع، بواقع سهم لكل 10 أفدنة، وهى غير قابلة للتداول والبيع والرهن.

23- لا يتم البيع لآخرين إلا بعد مراجعة شركة الريف المصرى لضمان عدم تغيير النشاط، والتأكد من هوية المالك الجديد لأسهم الملكية، ومنع تسقيع الأراضى أو تغيير نشاطها.

24 - يتم سداد باقى إجمالى المبلغ لكل قطعة على 6 سنوات بفائدة 5%، و24 شهرا فترة سماح بدون تسديد، كفرصة لبدء الإنتاج الفعلى.

25 - تخصيص القطع المتميزة لصغار المزارعين والشباب، والتزام الدولة بتوفير نظام الرى السطحى والجوفى للأراضى المخصصة بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، وهو ما سيحدث أيضا خلال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

26 - منح قروض ائتمانية من البنوك المتخصصة بضمان قطعة الأرض، والمبالغ التى تم تسديدها للشركة خلال هذه الفترة، على أن تلتزم مجموعة الأفراد المستفيدة من قرعة الأراضى بالشروط والأحكام التى وضعتها شركة تنمية الريف المصرى ومنها توصيات الدراسات التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى من ناحية تصرفات الآبار والتراكيب المحصولية والزراعات الاستراتيجية، التى ستتم بكل منطقة، والمناطق السكنية التى سيتم تأجيرها للمستفيدين من أراضى المشروع.

27 - تنفيذ دورات تأهيلية للمستفيدين من هذه الأراضى على مدار 6 أشهر، للتعريف بالتركيب المحصولى المناسب لكل منطقة ونوعية المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى عائد بكل منطقة من المناطق الثلاث، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة بمناطق الاستصلاح الجديدة.

28- لوزارة الرى الحق فى سحب الأراضى المنتفع بها، فى حال الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية، وسحب الأرض فى حال عدم الجدية فى الزراعة، والالتزام بالتراكيب المحصولية.

29- تخصيص 25% من تلك الأراضى للشباب المصرى بحق التمليك، وتخصيص 75% للمستثمرين.

30- القواعد والشروط التى تم وضعها للمتقدم هدفها هو ليس الزراعة فقط ولكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة سواء "التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، وإقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.

31 – هدف المشروع توفير فرص عمل، وزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الاستراتجية مثل "القمح والزيوت والتطوير الزراعى والسكنى والغذائى، توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان وتوفير فرص للشباب، وصغار المزارعين، وزيادة الاستثمار والإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية خاصة "الحبوب".

32 - شركة الريف المصرى الجديد، المعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلا عن تذليل العقبات التى قد يواجهها المستثمر أو صغار المزارعين والشباب.