طقس اليوم معتدل شمالاً مائل للحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر طقس معتدل على شمال البلاد اليوم الاثنين، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة متكاثرة على شمال البلاد قد يصاحبها الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج مابين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما الرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 30

الإسكندرية 20 28

مطروح 19 27

بورسعيد 22 26

دمياط 22 25

بلطيم 21 27

الإسماعيلية 19 30

السويس 19 31

العريش 19 29

نخل 13 27

طابا 16 27

الطور 20 28

مرسى علم 23 30

الغردقة 22 30

شرم الشيخ 23 30

رفح 18 28

كاترين 13 24

سيوة 17 32

المنيا 19 30

الفيوم 19 30

رأس سدر 20 29

أبوسمبل 20 35

وسط الدلتا 19 29

أسيوط 17 31

سوهاج 18 32

الأقصر 20 35

أسوان 21 36

شلاتين 23 31

حلايب 24 29

الوادى الجديد 21 33

قنا 20 33

نويبع 23 28

السلوم 18 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 39

المدينة 25 36

الرياض 21 34

المنامة 26 32

أبوظبى 23 34

الدوحة 24 33

الكويت 18 36

دمشق 11 28

بيروت 20 27

عمان 14 25

القدس 15 23

غزة 21 28

بغداد 15 34

مسقط 26 33

صنعاء 08 24

الخرطوم 26 39

طرابلس 21 37

تونس 21 33

الجزائر 18 36

الرباط 17 24

نواكشوط 21 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 06 16

اسطنبول 15 20

اسلام اباد 17 30

نيودلهى 19 34

جاكرتا 24 30

بكين 06 13

كوالامبور 25 32

طوكيو 10 17

أثينا 18 24

روما 16 25

باريس 10 16

مدريد 10 15

برلين 06 12

لندن 08 13

مونتريال 04 06

موسكو -01 02

نيويورك 12 15

واشنطن 13 19