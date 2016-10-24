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لأول مرة.. اليابان وبريطانيا تجريان اليوم تدريبات عسكرية جوية مشتركة

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لأول مرة.. اليابان وبريطانيا تجريان اليوم تدريبات عسكرية جوية مشتركة لأول مرة.. اليابان وبريطانيا تجريان اليوم تدريبات عسكرية جوية مشتركة

> (أ ش أ)

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، ، أنه من المقرر أن تجرى قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية اليوم تدريبات مشتركة فى البلاد مع القوات الجوية الملكية البريطانية وذلك لأول مرة.

وأشارت الإذاعة اليابانية، إلى هبوط 4 مقاتلات فى قاعدة ميساوا بمحافظة آومورى شمال شرقى اليابان، من طراز تايفون يوروفايتر تابعة للقوات الجوية الملكية بالإضافة إلى طائرة ناقلة وقود متعددة المهام ، بينما ستشارك ثمانى طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية من بينها مقاتلات F-15  فى التدريبات.

وستشارك الطائرات اليابانية والبريطانية فى تدريبات فوق المحيط الهادئ قبالة هوكايدو وتوهوكو، وسيستمر التدريب حتى الثالث من نوفمبر المقبل.


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