الجيش العراقى: قواتنا بالرطبة دمرت وسيطرت على 17 سيارة لتنظيم داعش

ذكرت قيادة العمليات العراقية المشتركة أنه تم احباط مخطط تنظيم (داعش) الإرهابى بقضاء الرطبة جنوب غربى محافظة الأنبار.. وقالت: إن القوات العراقية سيطرت على الأوضاع بالقضاء وعلى الطريق العام باتجاه الرطبة وتقوم بتطهير البؤر الإرهابية فى منطقة "جامع سعد بن أبى وقاص".

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن عصابات تنظيم داعش الإرهابى هاجمت بعد الساعة الخامسة صباح يوم قضاء الرطبة واستهدفت مركز القائممقامية والمناطق القريبة منها وسارعت القوات بالتقدم والهجوم لازاحة المهاجمين حيث تم تدمير 12 سيارة وقتل من فيها والاستيلاء على خمس سيارت أخرى بكامل أسلحتها.

وأشارت إلى أنه تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى قضاء الرطبة من قوات الجيش والشرطة وحشد العشائر التى لاتزال تسيطر على الأوضاع بالقضاء.

وكانت قيادة عمليات الأنبار أشارت إلى أن القوات الأمنية التابعة إلى الفرقة الأولى وبإسناد من مقاتلى العشائر وطيران الجيش العراقى والتحالف الدولى صدت هجوم تنظيم (داعش) الإرهابى على قضاء "الرطبة"، بعد تدمير سبع سيارات تحمل رشاشات أحادية.

يذكر أن مسلحى داعش شنوا هجوما على قضاء الرطبة غربى الأنبار فجر يوم من ثلاثة محاور ودارت اشتباكات مع القوات العراقية المشتركة وطلب قائم مقام الرطبة عماد الدليمى القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات، وهو ما تم الاستجابة له وتم تدمير ثلاث سيارات مفخخة لداعش وقتل العديد من الإرهابيين بالرطبة جنوب غربى العراق قرب الحدود الأردنية.