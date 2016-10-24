بالصور.. المسجد العمرى بأشمون شاهد على الحضارة الإسلامية

فى واحد من أهم المساجد الأثرية الإسلامية بمحافظة المنوفية، والذى يشهد على عبق التاريخ فى الحضارة الإسلامية ورونقها، وأصالة التصميم، يقع مسجد العمرى بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

نوافذ المسجد والأصالة فى التصميم

وفى جولة لـ"اليوم السابع" بمدينة اشمون، ومن أجل الوصول إلى التحفة المعمارية الأثرية، وبرفقة ممدوح دنيبة مدير الوعى الأثرى بفرع الآثار بالمنوفية، رصدنا التاريخ والأصالة.

وأكد ممدوح دنيبية، أن المسجد يعتبر من أهم الآثار الإسلامية بمحافظة المنوفية والذى يعود تاريخ إنشائه إلى نهاية عصر الدولة الأيوبية، وبنى فى عهد الأمير جركس بالدولة الأيوبية.

الفواصل الداخلية

وأضاف دنيبة أن المسجد يتبع فى تصميمه طراز مسجد " الرسول صلى الله عليه وسلم " وهو من طراز المساجد المعلقة حيث تم بناؤه على تل مرتفع يعود للعصر اليونانى الرومانى.

وأوضح دنيبة أن المسجد تم تجديده فى عام 1152هجرية على الأمير عبدالدايم، والغريب أن جميع أعمدة المسجد مختلفة عن بعضها البعض، الأمر الذى يثبت البراعة فى التصميم والدقة فى الاحتراف فى الآثار الإسلامية.