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ضبط عاطلين بحشيش وعقاقير مخدرة بطنطا

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ضبط عاطلين بحشيش وعقاقير مخدرة بطنطا ضبط عاطلين بحشيش وعقاقير مخدرة بطنطا

> الغربية اسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم ثان طنطا من ضبط عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بقصد الاتجار وقبل البيع على عملائهم بدائرة القسم. 

 

 

كان اللواء إبراهيم عبد الغفارتلقى إخطارا من الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا يفيد  بتمكن النقيب محمد عميرة معاون مباحث القسم من ضبط عاطلين  فاروق م ح ا 26 سنة عاطل مقيم السلخانة دائرة القسم وبحوزته 23 قطعة من مخدر الحشيش وأشرف ع ا 41 سنة، عاطل بذات العنوان وبحوزته 90 قرصا تامول المدرج بجداول المخدرات ومبلغا ماليا بقصد الاتجار بدائرة القسم. 

 

تم اصطحاب المتهمين لديوان القسم وحرزت المضبوطات وحرر محضر بالواقعة  وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 


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