غدا.. محكمة النقض تنظر طعن "مرسى" وإخوانه لإلغاء أحكام "التخابر الكبرى"

تبدأ محكمة النقض، غدا، الثلاثاء، نظر أولى جلسات الطعن المطالب بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.

كانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد مرسى، فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان، 14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد.

كما عاقبت المحكمة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، وفى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.