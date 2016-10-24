التعليم تبدأ حصر الطلاب المتسربين من المدارس اليوم

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه سيتم البدء فى حصر أعداد الطلاب المتسربين من المدارس بدءا من اليوم الاثنين على مستوى المراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حصر المتسربين سيكون من خلال مسئولى شئون الطلبة بالمدارس للوقوف على أعداد الطلاب المتسربين بدقة لوضع خطة لمواجهة الظاهرة.

وأوضحت المصادر أن المؤشرات تشير إلى تسرب ما يقرب من 2 مليون طالب وطالبة فى كل المراحل الدراسية، لافتة إلى أن حالات الفقر وضعف القراءة والكتاب ضمن الأسباب الرئيسية لتسرب الطلاب.

وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور الهلالى الشربينى وغادة وإلى وزير التضامن دشنتا الخطة القومية لمكافحة التسرب من التعليم.