"أمن كردستان العراق": 100 داعشى شاركوا بهجوم كركوك انطلاقا من الحويجة

كشف مجلس أمن إقليم كردستان العراق أن هجوم تنظيم (داعش) الإرهابى على كركوك الجمعة شارك به أكثر من 100 مسلح تسللوا للمدينة من قضاء "الحويجة" الذى يسيطر عليها التنظيم جنوب غربى كركوك ، وأنهم وصلوا إلى منطقة "شركة طارق" جنوب المحافظة ، حيث تم توزيعهم على أربع حافلات نقل ركاب وسيارة قلاب وتوجهوا إلى الأماكن التى تم استهدافها.

وذكر المجلس ، فى بيان صحفى مساء يوم الأحد ، أن مسلحى داعش كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية فى قضاء دبس وجنوب كركوك ، إلا ان قوات الأمن والشرطة والبيشمركة وبمساندة المواطنين استطاعت احباط المخطط ومنعتهم من احتلال هذه المناطق بهدف تخفيف الضغط على قيادات التنظيم فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوي.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع ثمانية معتقلين ، وأن المسؤول عن تخطيط العملية هو مازن نزهان أحمد عبدالله العبيدى الرياشى المكنى (أبو إسلام) الأنصارى ، وتم إلقاء القبض عليه فى منطقة (واحد حزيران) بعد إصابته ، وسلمه مواطنون إلى القوات الأمنية فى كركوك.

وأضاف : أن قوات الأسايش والشرطة والبيشمركة والمتطوعين من كركوك قتلوا عددا كبير من الإرهابيين داخل وخارج مدينة كركوك ، واعتقلت ثمانية من الإرهابيين المشاركين فى العملية وهم : أكرم طه عيدان احمد الدليمى الأمير الأمنى فى قطاع كركوك، وعبد الرحمن فاضل عبدالرحمن العزى المسؤول الإدارى والمالى للتنظيم بكركوك ، وعبد العزيز محمود عيدان الدليمى مشارك فى العملية الأخيرة ، وعبد الرحيم أحمد عبد الله ياسين والذى قدم المساعدات الإدارية للإرهابيين قبل تسللهم إلى داخل المدينة وشارك بالعملية.

كما تم اعتقال ليث فلاح نعمة أحمد الجبورى عضو فى كتيبة الانغماسيين بالتنظيم ، وعبد الرحمن فاضل عباس محمد العبيدى وهو من قام بنقل الإنتحاريين إلى قضاء دبس ، وعلى حسين أحمد ابراهيم الجبورى ، وهو من قام بإيواء الإرهابيين ونقلهم الى الأماكن المستهدفة ، ومهند ابراهيم على الدليمى وشارك فى تنفيذ العملية الإرهابية وقام بنقل الإرهابيين الى مناطق قريبة من مدينة كركوك.