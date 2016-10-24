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نائب النوبة: "الإسكان" تخصص 50 مليون جنيه لإحلال المساكن النوبية

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نائب النوبة: "الإسكان" تخصص 50 مليون جنيه لإحلال المساكن النوبية نائب النوبة: "الإسكان" تخصص 50 مليون جنيه لإحلال المساكن النوبية

>أسوان – عبد الله صلاح

أكد ياسين عبد الصبور، نائب البرلمان عن دائرة نصر النوبة بأسوان، أن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 50 مليون جنيه، ضمن ميزانية العام المالى الحالى، لصالح خطة إحلال وتجديد المنازل النوبية المنهارة والمتصدعة بقرى مركز نصر النوبة.

وأضاف نائب النوبة، بأنها المرة الأولى منذ الستينيات، التى تعتمد فيها هذا المبلغ الضخم كدفعة أولى، لصالح دعم مشروعات خط الإحلال والتجديد، والتى ستنفذ هذا العام لعدد من المساكن والمنازل النوبية، وهى المساكن التى تم إنشاؤها ضمن التعويضات المقررة لأهالى النوبة بعد تهجيرهم خلال فترة بناء السد العالى.

وتابع "عبد الصبور" بأن الحكومة وعدت بتخصيص 50 مليون جنيه أخرى، خلال هذا العام لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد للمساكن، موضحاً بأن الحكومة ستعتمد باقى المبلغ الذى طالب به النوبيين وهو 100 مليون جنيه لتوسعة مشروعات الإحلال والتجديد لتشمل منازل أخرى بقرى النوبة.

وأشار إلى أن لجنة من وزارة الإسكان تابعة لمعهد البحوث الهندسية، تفقدت قرية توماس وعافية النوبية للاطلاع على مطالب أهالى النوبة بشأن مشروعات الإحلال والتجديد لمساكنهم.

 


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