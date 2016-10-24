برج الثور حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

شخصية عنيدة تكره الروتين وتلقى الأوامر، تعشق كل ماله علاقة بالفن والإبداع، مثال دائم للوفاء والإخلاص هذه هى أبرز ملامح برج الثور الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، بالإضافة إلى تعلقه بعائلته وأصدقائه وتباهيه الدائم بهم.

برج الثور على الصعيد المهنى..

محاولة الوصول إلى حل وسط فى مشاكلك مع رؤسائك لن تؤتى ثمارها، فالوضع أصبح متوترا أكثر من اللازم و لا يمكنك أن تضع خيارات، فعليك أن تقبل الوضع الحالى كما هو، حتى تستطيع أن تفكر فى القادم بدون ضغوط.

لبرج الثور على الصعيد العاطفى ..

الحنين إلى الذكريات يؤثر على حالتك المزاجية، و يدفعك إلى زيارة أماكن لم تذهب إليها منذ فترة طويلة، و كثيراً ما يشعر مولود الثور بهذه الحالة لكنه يحاول أن يشغل نفسه عنها بالتواجد مع الأصدقاء، للتخلص من أثارها التى تدفعه على العزلة فى أوقات كثيرة.

على الصعيد الصحى..

حالتك النفسية غير مستقرة، وتحتاج إلى السيطرة على انفعالاتك حتى لا تزيد عليك ألام المعدة والقولون، والحاجة إلى السفر لفترة قصيرة أصبحت مُلحة حتى تتاح لك الفرصة للعودة إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش بشكل مضطرب ونفسية متخبطة بعد أن تراكمت عليه المشاكل فى العمل، ويلجأ مولود الثور الآن إلى الانفعال بشكل دائم الأمر الذى يزيد من فرصة ارتكابه أخطاء كثيرة مع المقربين له.