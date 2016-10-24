أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الثور حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

Google+ Print
برج الثور حظك اليوم الاثنين 24/10/2016 برج الثور حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

>

شخصية عنيدة تكره الروتين وتلقى الأوامر، تعشق كل ماله علاقة بالفن والإبداع، مثال دائم للوفاء والإخلاص هذه هى أبرز ملامح برج الثور الذى نقدم له اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، بالإضافة إلى تعلقه بعائلته وأصدقائه وتباهيه الدائم بهم.

برج الثور على الصعيد المهنى..

محاولة الوصول إلى حل وسط فى مشاكلك مع رؤسائك لن تؤتى ثمارها، فالوضع أصبح متوترا أكثر من اللازم و لا يمكنك أن تضع خيارات، فعليك أن تقبل الوضع الحالى كما هو، حتى تستطيع أن تفكر فى القادم بدون ضغوط.

لبرج الثور على الصعيد العاطفى ..

الحنين إلى الذكريات يؤثر على حالتك المزاجية، و يدفعك إلى زيارة أماكن لم تذهب إليها منذ فترة طويلة، و كثيراً ما يشعر مولود الثور بهذه الحالة لكنه يحاول أن يشغل نفسه عنها بالتواجد مع الأصدقاء، للتخلص من أثارها التى تدفعه على العزلة فى أوقات كثيرة.

على الصعيد الصحى..

حالتك النفسية غير مستقرة، وتحتاج إلى السيطرة على انفعالاتك حتى لا تزيد عليك ألام المعدة والقولون، والحاجة إلى السفر لفترة قصيرة أصبحت مُلحة حتى تتاح لك الفرصة للعودة إلى حالتك الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لمولود الثور..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش بشكل مضطرب ونفسية متخبطة بعد أن تراكمت عليه المشاكل فى العمل، ويلجأ مولود الثور الآن إلى الانفعال بشكل دائم الأمر الذى يزيد من فرصة ارتكابه أخطاء كثيرة مع المقربين له.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى