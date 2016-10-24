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حظك اليوم برج الأسد 24/10/2016

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حظك اليوم برج الأسد 24/10/2016 حظك اليوم برج الأسد 24/10/2016

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نقدم لمولود برج الأسد على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج الذى يواجه فى الأيام المقبلة الكثير من أيام الحظ تتوافق مع شخصيته الدؤوبة والمحبة للعمل.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

اليوم يوم الحظ لأصحاب المهن الذين ينطوى عملهم على السفر والرحلات حيث يمكنهم كسب الكثير من المال فى هذا اليوم والمكافآت من الإنجازات التى تحققها اليوم، وكذلك العاملين فى العقارات والمعادن الثمينة.

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

الكواكب تتحرك من أجل منحك فرصة عاطفية جيدة وتجعل عواطفك الرومانسية مشتعلة وملتهبة وتقودك لاتخاذ خطوات إيجابية بحق الارتباط العاطفى والالتزام الجاد تجاه شريكك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

هذا اليوم مناسب جدًا لك لممارسة بعض الرياضة واستغلال حالتك الصحية الجيدة وحماسك لتحسنها فى تحسين نظام حياتك ونظامك الغذائي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

كن حذرًا لما تقوله اليوم وارفع مقولة "لسانك حصانك" شعارًا لك هذا اليوم فأنت على شفا الكثير من المشكلات والكوارث التى قد يتسبب بها تنقل الكلام من شخص لآخر دون دقة ولا موضوعية.

 


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مصر 365

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