برج الحمل حظك اليوم الاثنين 24/10/2016

العقل و الخوف والمشاعر الرقيقة والحكمة تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، يظهر نقيضها بعد أن يفيض به الكيل، فلا يجد سوى الغضب العارم الذى يندهش له الجميع هذه هى أبرز صفات برج الحمل الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحمل على الصعيد المهنى..

البحث عن بديل ليقوم بدورك لن ينجح، وسيتأكد الجميع من أهميتك فى تنفيذ مهما لا يستطيع أن ينفذها غيرك، إخلاصك فى العمل يأخذ من وقتك وصحتك وعليك بالابتعاد لفترة عن أجواء العمل حتى لا يسيطر عليك الإرهاق أكثر من ذلك.

برج الحمل على الصعيد العاطفى ..

اتنزع من قلبك الحنين إلى أشخاص تركوك، المحافظة على العهد من شيم الأوفياء لكنك الظروف تتغير من حولك، وتتطلب منك أن تواكب هذا التغير، مشاعرك ترهقك نفسياً وتدفعك إلى العزلة الداخلية رغم تواجدك فى زحام اجتماعى طوال الوقت.

على الصعيد الصحى..

حزنك على مرض أحد المقربين يزيد من سوء حالتك النفسية، وتحتاج إلى استدعاء حكمتك حتى تستطيع أن تساعده وتهون عليه مرضه، ولن تعود إلى حالتك الطبيعية إلا بعد الاطمئنان عليه.

توقعات علماء الفلك لمولود الحمل..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يمر بعدة مشاكل فى حياته تؤثر عليه بشكل سلبى فى البداية، لكنها تعيد إليه ثقته فى نفسه، وتمنحه القدرة على التحكم فى مجريات الأمور فى الوقت الذى يعانى فيه من التشتت.