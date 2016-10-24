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حظك اليوم برج الجدى 24-10-2016

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حظك اليوم برج الجدى 24-10-2016 حظك اليوم برج الجدى 24-10-2016

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يعد برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالصبر والطموح والتحفظ فى التعامل مع الآخرين، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج الجدى على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

تعانى من عدة مشاكل وضغوطات فى العمل ولكنها فترة مهمة فى حياتك المهنية وسيكون لها تأثير كبير على مستقبلك فى مجال عملك، فتحلى بالصبر واستغل ذكاءك فى حل المشكلات واجتيازها بطريقة صحيحة.

 

الجدى على الصعيد العاطفى :

قد تخسر علاقة حب قوية خلال هذه الأيام ، حاول الخروج من هذه الأزمة بتخصيص أوقات مع عائلتك وأصدقائك المقربين، ولا تستسلم للحزن ، فأنت قادر على اجتياز المحنة.

 

الجدى على الصعيد الصحى :

تعانى من مشكلات فى الجهاز الهضمى بسبب العادات السيئة التى تفعلها فى نظامك الغذائى ، فعليك الاهتمام بشكل أكثر على الأطعمة التى تتناولها والتقليل من الوجبات السريعة.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

الضغوطات والمشاكل تحاوطك من كل الجوانب سواء فى عملك أو فى حياتك الخاصة، فلا تستسلم للطاقة السلبية وفتح صفحة جديدة ، فيمكنك الحصول على إجازة صغيرة والسفر لأى مكان تفضله لتحسين حالتك المزاجية.


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مصر 365

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