حظك اليوم برج القوس 24-10-2016

يعد برج القوس من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشىء، ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى..

قدرتك المميزة على حل المشكلات وإنجاز المهام تكسبك ثقة ومحبة رؤساءك ، فاستمر فى ذلك وحسن علاقتك بزملائك فى العمل ، فهناك فرصة مميزة تنتظرك فى العمل.

القوس على الصعيد العاطفى :

علاقتك بشريك حياتك تتحسن اليوم، استغل الفرصة فى فتح صفحة جديدة ونسيان الماضى وتطوير علاقتكما ، يمكنكما قضاء وقت ممتع والتنزه فى الأجواء اللطيفة، أو الذهاب إلى السينما.

القوس على الصعيد الصحى :

حالتك الصحية مستقرة فلا ترهقها بالسهر وكثرة التفكير، وحاول التقليل من شرب المنبهات وخاصة القهوة ، فيكفيك 2 كوب فقط فى اليوم حتى تنعم بنوم هادئ.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

تواجه مشكلات عائلية اليوم ولكنك ستنجح فى حلها بذكائك ومهاراتك فى التواصل والقدرة على إقناع الآخرين، مع امتلاكك مهارة الاستماع الجيد والقدرة على حل الأمور بشكل عقلانى.