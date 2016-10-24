أخبار عاجلة

رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
الجبلاية ترشح مجدي عبد الغني مديرًا للبطولة العربية -
عنتر على أعتاب الأهلي -
ثنائي الأهلي يواصل التأهيل -
الجبلاية تدرس تأجيل مباراة الزمالك والجيش -
المغرب للمحليين يستعد للفراعنة بودية من شمال أفريقيا -
تعرف على الموعد الجديد لمباراة الزمالك والمقاصة -
ستاد مصر: طموح بتروجيت والانتاج الحربي والتحديات الفنية التي تواجههم في ظل صراعات الدوري المصري -
ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان 24_10_2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان 24_10_2016 حظك اليوم برج الميزان 24_10_2016

>

التردد والخوف من المستقبل هم السمات المميزة لأبناء برج الميزان، وذلك ليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، فنقدم لكم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء هذا البرج.

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

تقديم الدعم النفسى له هى النصيحة الأهم لك فى هذه المرحلة، الحبيب يحتاج إليك ويمر بأزمة نفسية طارئة وضغوط فى العمل تجعله بحاجة إليك، لذلك يجب أن تكون إلى جواره دائمًا ولا تنتظر أن يطلب منك الدعم.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

عليك أن تتعامل مع الأزمات التى تتعرض لها دومًا فى العمل، التوتر والضغط النفسى أسباب تؤثر على إنتاجيتك وبالتالى سيشعر مديرك بالضيق منك فحاول أن تتفادى هذا الأمر.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، كما أنه من المتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

المرحلة المقبلة ستكون أفضل على جميع المستويات، كما أنه سيكون هناك ارتباط عاطفى فى الأفق خلال الأيام المقبلة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى