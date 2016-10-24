حظك اليوم برج الميزان 24_10_2016

التردد والخوف من المستقبل هم السمات المميزة لأبناء برج الميزان، وذلك ليوم الاثنين 24 أكتوبر 2016، فنقدم لكم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء هذا البرج.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

تقديم الدعم النفسى له هى النصيحة الأهم لك فى هذه المرحلة، الحبيب يحتاج إليك ويمر بأزمة نفسية طارئة وضغوط فى العمل تجعله بحاجة إليك، لذلك يجب أن تكون إلى جواره دائمًا ولا تنتظر أن يطلب منك الدعم.

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

عليك أن تتعامل مع الأزمات التى تتعرض لها دومًا فى العمل، التوتر والضغط النفسى أسباب تؤثر على إنتاجيتك وبالتالى سيشعر مديرك بالضيق منك فحاول أن تتفادى هذا الأمر.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، كما أنه من المتوقع أن تمر بأزمة صحية طارئة .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

المرحلة المقبلة ستكون أفضل على جميع المستويات، كما أنه سيكون هناك ارتباط عاطفى فى الأفق خلال الأيام المقبلة.