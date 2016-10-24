للمرأة الحامل.. 4 أسباب لحدوث غثيان الصباح

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى"الأسباب التى تؤدى إلى الشعور بالغثيان فى الصباح أثناء الحمل، على الرغم من أن السبب الدقيق لغثيان الصباح غير معروف، لكن هناك عدد من العوامل تعد من الأسباب المحتملة لحدوثه، وتتضمن الآتى:

1. مستويات الاستروجين:

زيادة مستوى هرمون الاستروجين، وهو الهرمون الجنسى لدى النساء، قد يسبب غثيان الصباح، ومستوى هرمون الاستروجين يمكن أن يزيد معدله أعلى 100 مرة خلال فترة الحمل.

2. نقص مستوى السكر فى الدم:

يتسبب نقص مستوى السكر فى الدم إلى ألم بالجسم واستنزاف الطاقة، مما ينتج عنه غثيان الصباح.

3. ارتفاع مستويات البروجسترون:

من المعروف أن هذا الهرمون يرتقع عند النساء خلال فترة الحمل، مما ينتج عنه استرخاء المعدة والأمعاء ويتسبب فى غثيان الصباح.

4. الحساسية من الرائحة:

خلال فترة الحمل المرأة يكون لديها حساسية عالية من الرائحة، و يمكن أن تؤدى إلى الغثيان، وقد يكون غثيان الصباح فى الواقع دليل على حمل صحى، ومن الأكثر شيوعا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ويتحسن الوضع بعد الأسبوع الـ 12 من الحمل؛ بينما فى أحيان أخرى، قد تستمر طوال فترة الحمل.