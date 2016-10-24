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وكيل لجنة الاتصالات بـ"النواب": الرئيس يولى اهتماما كبيرا بقضايا الشباب

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وكيل لجنة الاتصالات بـ"النواب": الرئيس يولى اهتماما كبيرا بقضايا الشباب وكيل لجنة الاتصالات بـ"النواب": الرئيس يولى اهتماما كبيرا بقضايا الشباب

>القليوبية – محمد قاسم

يشارك النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس ضمن وفد برلمانى ممثلا عن شباب البرلمانيين فى المؤتمر الوطنى للشباب والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام.

أوضح النائب أحمد بدوى أن هذا اللقاء يعد الأضخم والأهم للرئيس السيسى مع شباب من مختلف الفئات والأعمار، حيث من المنتظر مشاركة نحو 3 آلاف شاب من سائر المحافظات، موضحا أن جلسات الملتقى سوف تتناول جميع القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتتضمن عقد 8 ورش عمل وأكثر من جلسة نقاشية بين الشباب وكبار الخبراء والمتخصصين والعلماء وسوف تكون قضايا المشاركة السياسية والمحليات والتعليم والمشروعات القومية وتمكين الشباب أهم الملفات المطروحة خلال جلسات الحوار التى تضمن إطلاع الشباب على المشروعات الحضارية والنماذج المشرفة فى العمل والإبداع مع التأكيد على أهمية تنمية المسئولية الاجتماعية لديهم من خلال تحمل المسئولية والمشاركة فى المحافظة على المقدرات الوطنية.

أكد بدوى أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بقضايا الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية وصنع اتخاذ القرار بهدف خلق جيل من القيادات الواعية بمفاهيم الخدمة العامة والقادرة على القيادة بكفاءة باعتبار الشباب أمل مصر ومستقبلها.


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