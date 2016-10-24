نقيب تجار التموين بالغربية: أزمة السكر والزيت مازالت مستمرة

أكد السيد عبد الرازق سلامة نقيب التجارة والتموين بالغربية، استمرار أزمة السكر والأرز والزيت، موضحا أن كل من أعلن عن انتهاء الأزمة فهو مغيب ويتابع تصريحات الإعلام فقط، موضحا أن الأزمة تتزايد والسبب شركة الجملة تقوم بالتفرقة فى توزيع السلع بين مشروع جمعيتى وتجار التموين مما يؤدى إلى صراعات تؤدى للفتنة بينهم.

وأوضح نقيب التجار فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هيئة السلع التموينية والشركة القابضة والوزير السابق هم من قاموا بإعلان الحرب على 25 ألف تاجر تموين، مما يؤثر على الشعب المصرى، وذلك بعد التعاقد مع شركات خاصة على سلع غير رئيسية وضرورية بالمبالغ المستحقة للدعم من الدولة لشراء السلع الاساسية مثال التونة والجبن والصلصة والحلاوة الطحينية والزيتون وأنواع سمن غير معروف، ما أدى لنقص السلع الأساسية مثال الأزر والزيت والسكر.

وطالب تجار تموين الغربية بإلغاء السلع غير الضرورية وإلزام الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية بتوفير السلع الرئيسية فقط لإنهاء أزمة السكر والزيت والأرز، مطالبين من الوزير مراجعة التوريدات من يناير 2016 لكشف أسباب الأزمة الحقيقية.