انقطاع المياه اليوم عن 16 منطقة بالدقهلية لمدة 11 ساعة بسبب ربط الخطوط

أعلنت شركة مياه الدقهلية عن قطع المياه عن 16 منطقة وهى "منية النصر – الدراكسة – ميت الخولى – ميت حديد- الطاهرى – منشية عاصم – ميت عاصم – ابو ذكرى – الرياض – برمبال القديمة – برمبال الجديدة – الحمدية – الجنينة – منشية عبد الرحمن – كفر قنيش- كفر علام" لمدة 11 ساعة اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباح اليوم، الاثنين، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وذلك بسبب أعمال الربط المطلوبة للخط قطر 710 مم الخاص بشبكة محطة مياه منية النصر الجديدة بالخط قطر 630 مم بولى إيثيلين الخاص بمحطة مياه بساط كريم الدين أمام محطة مياه الطاهرى.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.