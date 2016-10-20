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مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين

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مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين مياه الشرب بالبحر الأحمر تعلن عن تقديم خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر عن تقديم خدمات الكترونية جديدة للمواطنين حيث تم الاعلان عن التقديم الالكترونى للوظائف بالشركة بالإضافة إلى التقديم اليدوى.

كما أعلنت الشركة عن توفير خدمة التقديم الالكترونى للتسهيل على المتقدم لشغل الوظيفة تقديم كافة المستندات الخاصة به بجانب توفير الوقت فى الاجراءات التقليدية لفرز المستندات المقدمه ويستطيع المتقدم ادخال بياناته بسرعة ويسر.

وكانت شركه مياه البحر الاحمر قد اعلنت عن خدمات الكترونيه متعددة تقدمها لخدمه المواطنين مثل خدمه فورى التى تتيح السداد فى اكثر من 500 منفذ على مستوى المحافظة بالإضافة إلى منافذ فورى بجميع محافظات وإرسال الفواتير الخاصة بالعملاء بالبريد الالكترونى فور طباعتها.

وتعتبر شركة مياه البحر الاحمر هى الاولى على مستوى الجمهورية التى تقوم بتنفيذ هذه الخدمات كما تقوم الادارة العامة للنظم والمعلومات بشكل دائم باستحداث وسائل جديدة تهدف لخدمه المواطن والتيسير عليه حيث يصل عدد المشتركين إلى 68970 مشترك من الاهالى و1638 مشترك تجارى و279 استثمارى و1768 حكومى بإجمالى 72655 الف مشترك.


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مصر 365

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