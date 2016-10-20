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تزامنا مع اليوم العالمى لهشاشة العظام.. 6 نصائح للحد من الإصابة بها

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تزامنا مع اليوم العالمى لهشاشة العظام.. 6 نصائح للحد من الإصابة بها تزامنا مع اليوم العالمى لهشاشة العظام.. 6 نصائح للحد من الإصابة بها

>كتبت آلاء الفقى

 تزامنا مع اليوم العالمى لهشاشة العظام، قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 نصائح بسيطة تساعد فى  منع الإصابة بهشاشة العظام، وتتضمن النصائح الآتى:

1. الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان والأسماك والخضراوات الورقية وغيرها، لأن الكالسيوم معدن أساسى يساعد فى منع هشاشة العظام .

2. من النصائح لمنع هشاشة العظام، الإقلاع عن التدخين، فإذا كنت مدخنا النيكوتين يجعل العظام ضعيفة وبها فجوات مما ينتج عنها الإصابة بهشاشة العظام.

3. تأكد من قضاء بعض الوقت فى الشمس، لأن ضوء الشمس واحدة من المصادر الرئيسية لفيتامين د، الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم والوقاية من هشاشة العظام .

4. الحد من القهوة، لأنها تساعد على تطور الإصابة بالهشاشة خاصة عند النساء.

5. الحفاظ على وزن صحى، لأن الوزن الزائد يسبب هشاشة العظام فى كثير من الحالات.

6. من الضرورى التحدث مع الطبيب قبل أخذ أى أدوية، مثل أدوية الربو التى تحث على الإصابة بالتهابات المفاصل . 


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