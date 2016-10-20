4 أيام حبس لتاجر حبوب خزّن 35 طن أرز لبيعها بالسوق السوداء فى الشرقية

قررت نيابة أولاد صقر بالشرقية، اليوم، برئاسة عمرو سيف مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس تاحر حبوب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة بتهمة احتكار سلع وحبسها عن التداول.

وتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد ياسر أمان الله مأمور مركز شرطة أولاد صقر، بقيام مأمورية من المركز برئاسة النقيب مصطفي بليغ، رئيس مباحث المركز بضبط " حسن ع ح ال " 50 سنة تاجر حبوب ومقيم بندر أولاد صقر، لحيازته 35 طن أرز لبيعها بالسوق السوداء لبيعها بالسوق وتعطيش السوق من الأرز، وذلك بناء علي معلومات سرية للشرطة وتم مداهمة المخزن والتحفظ علي الكمية.