إحباط تسلل 60 إلى ليبيا بينهم 9 سودانيين عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 60 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط 60 متهما وهم 19 من البحيرة و1 من مطروح و5 من المنيا و5 من أسيوط و8 من الدقهلية و2 من بنى سويف و2 من سوهاج و7 من قنا و1 من الفيوم و1 من كفر الشيخ و9 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.