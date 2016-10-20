أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحباط تسلل 60 إلى ليبيا بينهم 9 سودانيين عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 60 إلى ليبيا بينهم 9 سودانيين عن طريق السلوم إحباط تسلل 60 إلى ليبيا بينهم 9 سودانيين عن طريق السلوم

>مطروح _ حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 60 بينهم 9 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط 60 متهما وهم  19 من البحيرة و1 من مطروح و5 من المنيا و5 من أسيوط و8 من الدقهلية و2 من بنى سويف و2 من سوهاج و7 من قنا  و1 من الفيوم و1 من كفر الشيخ و9 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365