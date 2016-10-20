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مصدر بالزراعة: 450 جنيهاً سعر توريد إردب القمح الموسم المقبل

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مصدر بالزراعة: 450 جنيهاً سعر توريد إردب القمح الموسم المقبل مصدر بالزراعة: 450 جنيهاً سعر توريد إردب القمح الموسم المقبل

>كتب عز النوبى

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أن اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارتى الزراعة والتموين، اتفقت على تحديد سعر إردب القمح للموسم المقبل بـ450 جنيهاً، كسعر مناسب للمحصول، قبل موسم الزراعة بزيادة قدرها 30 جنيهاً عن العام الماضى، على أن يتم طرح المقترح على المجموعة الاقتصادية لدراسته.

 

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اقترح السعر على اللجنة قبل موسم الزراعة، بهدف طمأنة المزارعين وأن زراعتهم لمحصول القمح سوف تحقق لهم العائد المجزى.

 

وأضاف المصدر، أنه تم مراعاة الزيادة فى سعر التوريد عن العام الماضى عقب ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعى، فضلاً عن الارتفاع فى كافة السلع الأساسية، مؤكداً أنه لن يتم التراجع عن السعر المحدد فى حال انخفاض القمح فى الأسواق العالمية، لافتاً إلى تستهدف استلام 4.5 مليون طن من المزارعين خلال الموسم المقبل للقمح، على حسب درجة نقاوته مع شرط خلوة من الحشرات والأمراض، وذلك بجميع الشون المجهزة والمطورة والجمعيات الزراعية، وفقاً للشروط التى حددتها الوزارة للتخفيف على المزارعين.

 

وأوضح المصدر، أنه تم وضع عدد من الاقتراحات لضوابط استلام محصول القمح خلال الموسم الزراعى المقبل، تفادياً للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، بهدف وصول الدعم الحكومى للمزارعين، وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات، على أن تشمل الضوابط حظر استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان استلام تابعة لوزارة فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين، على أن يكون ضمن اللجنة فنيون فى الفرز والاستلام.


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