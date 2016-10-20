مركز الإسكندرية لعلاج الإدمان يحذر من تداول مادة مخدرة بالأسواق

حذر الدكتور شريف درويش، مدير مركز الإسكندرية لعلاج الإدمان التابع لمستشفى المعمورة للطب النفسى، من وجود مادة جديدة تسبب الإدمان اسمها العلمى "بريجابلن"، و يتم تداولها بالأسواق باسم "بربدين" أو "جاورين" وهى غير مدرجة فى جدول الأدوية المحظور تداولها.

وأضاف مدير مركز الإدمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تلك المادة تستخدم لعلاج الالتهابات العصبية لمرضى السكر، وأصبحت تستخدم كمخدر ويسهل الحصول عليها من أى صيدلية لأنها غير مدرجة فى جدول المحظورات، مشيرًا إلى أنها مادة تسبب الهلاوس.

وأكد أنه جار التنسيق مع نقيب صيادلة الإسكندرية، لنشر الوعى بخطورة تلك المادة والمطالبة بإدراجها ضمن جدول المحظورات.

من جهة أخرى، أشار مدير مركز علاج الإدمان إلى أن الدراسات والإحصائيات أكدت أن سن بداية الإدمان انخفض وأصبح يبدأ من سن 12 عامًا، وأن المدمن يبدأ بإدمان مخدر الحشيش، ثم الأقراص المخدرة والمواد الأخرى.

وأوضح أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى أنة من كل 3 أشخاص فى مصر، هناك شخص جرب تعاطى المواد المخدرة، ومن كل 10 أشخاص خاضوا تجربة تعاطى المخدرات هناك شخص أدمنها.

وأكد أن أنواع المواد المخدرة شهدت اختلافا عن السابق، حيث كان مخدر الحشيش هو المخدر المقبول اجتماعيًا، والآن حل محلة مخدر الترامادول.

وحذر "درويش" من أن المواد التى تسبب الهلوسة، قد تتسبب فى الأمراض الذهانية أو الجنون خاصة عند تعاطيها فى سن صغيرة لتأثيرها على الكيمياء الخاصة بالمخ.