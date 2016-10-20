أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الهدوء يخيم على صنعاء وانتهاكات قليلة للهدنة

Google+ Print
الهدوء يخيم على صنعاء وانتهاكات قليلة للهدنة الهدوء يخيم على صنعاء وانتهاكات قليلة للهدنة

>صنعاء (رويترز)

التزمت الأطراف المتحاربة فى اليمن بدرجة كبيرة بهدنة مدتها 72 ساعة بدأت قبل منتصف ليل الأربعاء وشهدت صنعاء أول ليلة منذ شهور بدون قصف جوى.

وقال مسؤولون محليون وسكان من مختلف أرجاء البلاد لرويترز إن الهدنة بدت متماسكة رغم انتهاكات صغيرة في تعز وحجة ومأرب.

وقال بسام العامل في متجر بقالة في صنعاء "كانت ليلة هادئة. نمنا بدون تفجيرات... نأمل أن تنتهي هذه الحرب قريبا لأن الناس تعبت. ونحن نريد أن نعيش لا أن نموت."

وأعلنت الأمم المتحدة الهدنة بين الفصائل المتحاربة في وقت سابق هذا الأسبوع. ويمكن تمديد الهدنة إذ ما تم الالتزام بها.

ويقول سكان إن التحالف الذي تقوده كان يشن غارات جوية على صنعاء كل يوم منذ السابع من أغسطس آب بعد انهيار محادثات سلام بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وفشلت محاولات سابقة لوقف إطلاق النار في تمهيد الطريق لإنهاء الصراع وإن كانت قد حدت بدرجة كبيرة من شدة القتال في الحرب التي أودت بحياة عشرة آلاف شخص على الأقل.

وتأمل وكالات الإغاثة في استغلال الهدنة للوصول إلى أجزاء من البلاد معزولة منذ شهور وفي حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة