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"موجيرينى" تعرض على دول الاتحاد الأوروبى خططا لحل الأزمة السورية

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"موجيرينى" تعرض على دول الاتحاد الأوروبى خططا لحل الأزمة السورية "موجيرينى" تعرض على دول الاتحاد الأوروبى خططا لحل الأزمة السورية

>بروكسل (أ ش أ)

عرضت منسقة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى على دول الاتحاد خططا لفتح حوار مع القوى الإقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسى فى سوريا.

ودعت موجيرينى فى وثيقة عمل وزعتها على دول الاتحاد- إلى إشراك إيران وتركيا والسعودية فى هذا الحوار، مع التشديد على ضرورة تفادى تفكك سوريا إلى دويلات نتيجة الحرب، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة السورية، حبسما ما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس.

يأتى هذا فى سياق الاستخلاصات التى تم إقرارها خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الـ28 فى 17 أكتوبر فى لوكسمبورج.

وأقرت موجيرينى خلال ذلك الاجتماع بأنه قد يبدو "غير واقعى" بحث مرحلة ما بعد الحرب فى حين أن النزاع على أشده، داعية إلى تعاون الاتحاد الأوروبى مع دول المنطقة من أجل مستقبل سوريا.


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