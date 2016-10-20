ضبط 9 أشخاص بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، القبض على 9 أشخاص بالمدينة؛ لانظمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض علي العنف، وإثارة الشغب، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء، هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بضبط 9 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات، بإشراف المستشار ياسر هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.