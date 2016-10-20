القبض على مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزتة بندقية آلية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية آخرها مقاومة سلطات، وبحوزته بندقية آلية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم عمرو الجزار رئيس عمليات البحث الجنائى، بضبط مسجل خطر بحوزته بندقية آلية فى شبين القناطر.

ودلت تحريات المباحث، أن العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، شن حملة مكبرة على كافة المناطق والبؤر الإجرامية لمطاردة وضبط الهاربين من الأحكام فى دائرة مركز شبين القناطر، وتمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، من ضبط مسجل خطر يدعى "فيصل .ا.ع" 35 سنة، عاطل، هارب من حكم قضائى مقاومة سلطات بحوزتة بندقية آلية.