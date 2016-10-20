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النيابة: 3 اتهامات لشركة تخزين سلع بالعاشر من رمضان

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النيابة: 3 اتهامات لشركة تخزين سلع بالعاشر من رمضان النيابة: 3 اتهامات لشركة تخزين سلع بالعاشر من رمضان

>الشرقية- فتحية الديب

كشفت التحقيقات الأولية للنيابة العامة بالعاشر من رمضان، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، أن شركة تخزين السلع الغذائية والمشروبات "  سي ال للخدمات اللوجيستية" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، تواجه 3 اتهامات لارتكابها مخالفات، خاصة بقوانين حماية المستهلك والتموين، حيث كشفت التحقيقات أن الشركة ارتكبت مخالفة القانون رقم 95 لسنه 1954 الخاص بشئون ومخالفة القانون رقم 3 لسنه 2005 الخاص بالممارسات الإقتصادية ومخالفة القانون رقم 67 لسنه 2006 الخاص بحماية المستهلك.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد تبليغ إدارة تموين العاشر،  لقسم  شرطة أول العاشر من رمضان،  بوجود مخزن به كمية كبيرة من السكر بالمنطقه الصناعية الثالثة دائرة القسم. 

وتوجه كل من اللواء أحمد ذكي رئيس فرقة العاشر من رمضان، والعقيد محمد هلال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع العاشر من رمضان، ومعه النقيب أحمد نوفل  والنقيب حسام بلطة، معاونا مباحث قسم أول العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الرقابة الإدارة برئاسة المقدم خالد مسلم، بإشراف العميد أحمد  شوقي رئيس هيئة الرقابة بالشرقية، وبالأشتراك مع مباحث الإدارة العامة للتموين بمعرفة المقدم حسام هجرس، وبالتنسيق مع مباحث تموين الشرقية بمعرفة المقدم عمرو عودة برئاسة العقيد تامر السمري رئيس مباحث تموين الشرقية.

وتبين أن الشركة خاصة بخدمات الشحن والتفريغ بالشرقية، وبسؤال "  محمد ع م ش " 62  سنة مدير إدارى بذات الشركة ومقيم مدينة نصر  القاهرة، قرر أن الشركة تابعة لشركة " لمابراديس " للتسويق العقارى ومقرها الحي السادس مدينه نصر القاهرة، وأن الكمية المضبوطه تخص إحدى شركات المشروبات الغازية، إنتاج شركتي ( الأسكندريه للسكر – والنيل للسكر)، وتم التحفظ علي المخزن والكمية تحت تصرف نيابة العاشر من رمضان،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3344 إداري القسم لسنة 2016 .

 


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