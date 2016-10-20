"التعليم": إجبار طالبة بالشرقية على ارتداء الحجاب بالمدرسة "غير صحيح"

قالت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن ما ادعته ولى أمر الطالبة "رحمة"، بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة كفر الأشراف بالمحافظة، حول إجبار الطالبة على ارتداء الحجاب "غير صحيح".

وأضافت فريدة مجاهد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن والدة الطالبة تعمل مدرسة فى إحدى المنشآت التعليمية بالمحافظة، وأسست حركة تسمى المرأة المتحررة، لافتة إلى أنها اقتحمت مدرسة ابنتها للتصوير بداخلها دون الحصول على إذن، مشيرة إلى أنه تم منعها من ذلك وتحويلها للتحقيق.

وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحجاب ضمن زى المدرسة ولكن لا يتم فرضه على الطالبات، مشيرة إلى أن والدة الطالبة ادعت أن المدرسة تعامل ابنتها معاملة خاصة، مشيرة إلى أنه بعد سؤال الطالبة أكدت أن المدرسة لا تجبرها على ارتداء الحجاب، إضافة إلى أن بها طالبات مسيحيات.

وكان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا قصة الطالبة رحمة، وأكدوا أن مديرة المدرسة تجبرها على ارتداء الحجاب داخل المدرسة، وأن والدتها تقدمت بشكوى بعدما أصيبت الطالبة بحالة نفسية أثرت على مذاكرتها فى المنزل.