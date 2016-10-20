أخبار عاجلة

«أسبوع الآلام» : عانى فيه المسيح وذاق المصريون ويلاتِه في طنطا والإسكندرية -
فيديو| عرابي بعد الفوز على طلائع الجيش: الحظ ابتسم لأسوان أخيرا -
فيديو| صاحب هدف أسوان: «ممكن أموت نفسي عشان نفضل في الممتاز» -
علاء عبد العال مديرًا فنيًا للداخلية -
طارق مصطفى مديرا فنيا للفجيرة الإماراتي -
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

Google+ Print
ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

فى إطار الضربات المتلاحقة التى توجهها أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إلى مافيا تجارة الأرز من التجار الجشعين الذين يتاجرون بقوت الشعب، تم ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت تم تخزينها وعدم تداولها بالأسواق فى البحيرة.

 

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات، بالاشتراك مع مباحث برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، بضبط "صبحى. ك. س" صاحب مخزن لتجارة الحبوب كائن بطريق مركز الدلنجات، وبحوزته (10) أطنان أرز شعير وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر اللازم .

 

كما تم ضبط "فرج. م. ف" صاحب محل بقالة تموينية كائن مركز كفر الدوار وبحوزته (900ر4) طن سكر وكذا عدد (3804 ) زجاجات زيت تموين مدعم، و( 720 ) لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

 

وتم ضبط "مجدى. م. ع"، صاحب محل بقالة تموينية بمنطقة مركز كفر الدوار وبحوزته (300) كيلو دقيق فاخر، وكذا (560) علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وتحرر المحضر اللازم.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات