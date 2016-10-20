ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

فى إطار الضربات المتلاحقة التى توجهها أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إلى مافيا تجارة الأرز من التجار الجشعين الذين يتاجرون بقوت الشعب، تم ضبط 15 طن أرز وسكر و3800 زجاجة زيت تم تخزينها وعدم تداولها بالأسواق فى البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، بقيام فريق من ضباط مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث والرائد إسلام قطب رئيس مباحث بدر والرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث الدلنجات، بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى، بضبط "صبحى. ك. س" صاحب مخزن لتجارة الحبوب كائن بطريق مركز الدلنجات، وبحوزته (10) أطنان أرز شعير وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعه، وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط "فرج. م. ف" صاحب محل بقالة تموينية كائن مركز كفر الدوار وبحوزته (900ر4) طن سكر وكذا عدد (3804 ) زجاجات زيت تموين مدعم، و( 720 ) لإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

وتم ضبط "مجدى. م. ع"، صاحب محل بقالة تموينية بمنطقة مركز كفر الدوار وبحوزته (300) كيلو دقيق فاخر، وكذا (560) علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وتحرر المحضر اللازم.