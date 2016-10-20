نجاد البرعى: قدمنا شكوى ضد قاضى محاكمة جنينة لعدم الحصول على صورة حكم حبسه

أكد المحامى الحقوقى نجاد البرعى، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إنه تقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش القضائى ضد المستشار رئيس محكمة القاهرة الجديدة التى أصدرت الحكم ضد "جنينة"، لعدم تمكينهم من الحصول على نسخة من الحكم الصادر بحبسه عاما بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وأشار إلى أنه فى حالة لم يستجب القاضى بحصولهم على مذكرة الحكم سوف يطالبونه بالتنحى، أو ينسحبوا من القضية، حيث تنظراليوم محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الاستئناف المقدم من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، لإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد فى مصر.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير، قضت بحبس "جنينة" في قضية التقارير الكاذبة وما أعلنه عن حجم الفساد، وغرامة 20 ألف جنيه.