" القومى للمرأة "بالإسكندرية ينظم ندوات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة

نظم المجلس القومي للمراة بالاسكندرية اللقاء الثاني لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ، تحت شعار "اثبتي قوتك من حقك ربع مجلسك" بجمعية الامين للتنمية بالعامرية حضر اللقاء 150سيدة من اهالي نجع ابو رواف بالعامرية.

وإفتتحت اللقاء ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالاسكندرية ، حيث أكدت على اهمية التعليم من اجل حياه افضل و تنشأة جيل سوي و استعرضت دور المرأة في ترشيد استهلاك الموارد ( المياه و الكهرباء ) و نوهت عن خطة عمل الفرع في اطار تمكين المراة الريفية من الناحية الاقتصادية وتدريبها و تاهيلها لفتح مشروع صغير كما نوهت عن مشروع بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

وتناول اللواء رفعت القمصان توضيح اهمية الاوراق الثبوتية وخاصة بطاقة الرقم القومي لانها سلاح المراة و عن طريقها تتمتع بالخدمات من تامين صحي و بطاقات التموين و المعاش و القروض غيرها من الخدمات الاجتماعية و الصحية -كما نوه عن خدمات الاستعلام عن اللجان الانتخابية من خلال ارقام 5151 على الموبايل و 140على التليفون الارضي.

وتحدثت دكتورة هند حنفي عضو المجلس القومي للمراة ، عن اهمية مشاركة السيدات في التصويت للانتخابات خاصة لانها كتلة سكانية لا يستهان بها و نوهت عن وجود مكتب شكاوى المراة بفروع المجلس لتقديم المساندة والخدمات القانونية للمراة بالمجان.

كما استعرض دكتور شريف الصاوي مدير ادارة البحوث بالمجلس القومي للمراة حملة التاء المربوطة سر قوتك ، و اوضح ان خصوصية مشاكل و قضايا المراة تقتصي بحثها و رصدها لايجاد الحلول المناسبة لازالة المعوقات التي تواجه المراة و اكد ان هذا هو الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمراة من خلال برامجة المتعددة ،و أكد على اهمية دقة اختيار مرشح المجلس المحلي لكي نضمن حسن اداء الدور المنوط به من متابعة و رقابة المؤسسات المحلية بالمحافظة.