تسليم 131 وحدة سكنية لمستحقيها ضمن خطة تطوير القابوطى ببورسعيد

أعلن السعيد رخا، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن تسليم 131 وحدة سكنية لمستحقيها حتى الآن منذ بدء عمليه تسليم مشروع 18 عمارة الواقعة فى نطاق الحى ضمن مشروع تطوير منطقه القابوطى العشوائيه.

وأضاف رخا، أن تسليم الوحدات السكنية كانت بالعمارات رقم 7,8,9,13، مشيراً إلى أنه جارى تسكين العمارتين رقم 14,15 باجمالى 43 وحدة ليصبح مجموع ما تم تسكينه حتى اليوم 131 وحدة سكنية .

كما واصلت ولليوم الثالث على التوالى أعمال هدم وإزاله المنازل بمنطقة القابوطى العشوائية بعد حصول أصحابها على وحدات سكنيه جديده بمشروع الـ 18عماره بالضواحى .