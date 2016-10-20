الصحة: 44 % من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الخاص

أكد الدكتور عاطف الشيتانى مستشار المجلس القومى للسكان بوزارة الصحة والسكان، أن 44 % من السيدات فى مصر يحصلن من القطاع الخاص على وسائل تنظيم الأسرة.

وقال الدكتور عاطف الشيتانى مستشار المجلس القومى للسكان فى تصريحات لـ اليوم السابع، أن وسائل تنظيم الأسرة التى تتعاقد عليها الوزارة متوفرة بجميع وحدات تنظيم الأسرة بالقاهرة والمحافظات وتمنح للسيدات بأسعار زهيدة للغاية.

وأضاف الدكتور عاطف الشيتانى مستشار المجلس القومى للسكان، أن لجنة الوسائل بالوزارة معنية بمتابعة وضع السوق فى توفير وسائل تنظيم الأسرة .