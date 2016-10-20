احذر.. حجر "الشيشة" يساوى تدخين 100 سيجارة

يلجأ البعض إلى تدخين الشيشة ظنا منهم أن ذلك يقلل من خطورة تدخين السجائر العادية، وهذا خطأ شائع يحذر منه كل الأطباء حول العالم.

وفي هذا السياق قال الدكتور "وائل صفوت" رئيس اللجنة الدولية للجمعية الأمريكية لعلاج التدخين، قائلاً: "جلسة شيشة لمدة ساعة تعادل ضرر تدخين 100 سيجارة، حيث يحتوى الحجر الواحد على تبغ من 8 إلى 20 سيجارة، فضلاً عن خطر حرق الفحم والجلسرين والمنكهات المضافة إليها".

وأضاف: "هناك عدة دراسات تمت على الشيشة لرصد مخاطرها والتى لا تقل عن تدخين السجائر بل تزيد عليها، حيث يتعرض مدخنى الشيشة إلى أربعة أضعاف كمية النيكوتين التى يتم استنشاقه من تدخين السيجارة الواحدة وهو ما يعرضهم لتشوهات الرئة، ويتعرضون أيضًا إلى 11 ضعف كمية غاز أول أكسيد الكربون و100 ضعف القطران و17 ضعف كمية الفورماليهايد و 5 أعضاف كمية الهيدروكربونات العطرية المتعددة المسببة للسرطان و 3 أضعاف كمية الفينول بالمقارنة بالسيجارة الواحدة".

وأشار "صفوت" إلى أن هناك ارتفاعا واضحا فى معدلات تدخين الشيشة بين النساء والشباب الصغير وهو ما يزيد من عوامل إصابتهم بالسرطان المبكر والربو، ويعتبر تدخين الشيشة من أكثر الأسباب التى نستطيع التعرف عليها بوضوح والمسببه للسل، حيث تبادل قارورة الشيشة الزجاجية بين المدخنين يكون السبب فى نقل العدوى بالإضافة إلى أن التدخين يضعف الرئتين والمناعة.