ضبط 5 أشخاص لحجبهم 3 أطنان أرز وسكر عن التداول بأسيوط

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومديرية التموين بالمحافظة من ضبط 5 أشخاص بينهم موظف وجامعى حجبوا 2 طن و910 كيلو سكر وأرز، وكمية من الزيت حجبوها عن التداول بغية إحداث أزمة لبيعها فى السوق السوداء بعدد من مراكز المحافظة.

تلقى اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية يفيد تمكن ضباط مباحث المراكز والأقسام بالتنسيق ومباحث ومديرية التموين من ضبط "س م ف " 32 سنة مقيم الغنايم غرب دائرة مركز الغنايم بحوزته كميات كبيرة من الأرز والسكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء، بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 480 كيلو سكر، و100 كيلو من الأرز.

وضبط "م س ح " 45 سنة سائق مقيم بندر أبنوب وبحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 980 كيلو من الأرز داخل مسكنه، كما تم ضبط "ف ف ا" 55 سنة موظف بإدارة أبنوب مقيم بندر أبنوب وبحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 600 زجاجة زيت كهرمانة بدون فواتير.

وضبط "ع ع ع ح" 26 سنة مقيم العصارة دائرة مركز الفتح.. وبحوزته كميات كبيرة من السكر ناقص الوزن بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 560 كيلو من السكر، وضبط "ه . ش ا س" 40 سنة بكالوريوس مقيم شارع الهلالى دائرة قسم ثانى أسيوط، بحوزته كميات كبيرة من السكر بغرض حجبها عن التداول (حبس سلعة) لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة بإجمالى 880 كيلو سكر.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .